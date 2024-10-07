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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Discord Açıklaması

Bakan Uraloğlu, Discord'a erişim engeli konusunda henüz kesin bir karar olmadığını ifade etti ve ailelere çocuklarını koruma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:08
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Discord Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Discord Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformu Discord hakkında güncel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erişim Engeli Üzerine Tartışmalar

Uraloğlu, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" dedi. Son günlerde, gençlere yönelik bazı olumsuz olayların bu platformda yaşanması, konunun daha fazla gündeme gelmesine yol açtı.

Ailelere Önemli Çağrı

Bakan, anne ve babaların çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmelerinin önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, "Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler. Çocuklarımızı istismar etmek isteyen kötü niyetli kişiler olabilir. Ailelerimizin, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Koordineli Çalışmalar

Konuya ilişkin İçişleri, Adalet ve Aile ile Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantılar yapıldığını belirten Uraloğlu, gençleri koruma adına gerekli her türlü yetkinin kullanılacağını ifade etti.

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