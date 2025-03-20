Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Trabzon Açıklamaları: Türkiye Dimdik Ayakta

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Trabzon Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen teşkilat buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, dünyadaki karanlık tablo karşısında Türkiye’nin stratejik konumu, tarihi ve kültürel mirası ile dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Bir otelde gerçekleştirilen "Dünden Bugüne Teşkilat Buluşması" iftar programında katılımcılara seslenen Uraloğlu, yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı için iyi dileklerde bulundu. "Keşke bu bayram tüm dünyada bayram olsaydı, savaş dursaydı, haneler sönmeseydi, çocuklar ölmeseydi, neşeyle gülseydi" şeklinde ifadeler kullandı.

Konuşmasında, dünya üzerindeki çatışmalara değinen Uraloğlu, ülkelerin birbirleriyle kurduğu ilişkilerin giderek daha karmaşık hale geldiğini belirtti. "Dünyadaki bu karanlık tablo karşısında Türkiye'miz stratejik konumu, köklü tarihi ve kültürel mirası, maddi ve manevi zenginlikleriyle dimdik duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemiz hakikat yolunda ilerliyor" diye ekledi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dünya üzerindeki insaniyet anlayışını da dile getirerek, "Bir Müslüman’ın yaklaşımıyla bakıyoruz. Biliyoruz ki, bu geniş coğrafyada yaşayan milyonları sınırlar ayırsa bile gönülleri bir" dedi.

Trabzon İçin Önemli Yatırımlar

Uraloğlu, Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 173 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti. 2002 yılında 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 245 kilometreye çıkarıldığını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağının ise 89 kilometreden 519 kilometreye yükseldiğini ifade etti.

Öne çıkan projeler arasında, Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli de yer alıyor. "Bu tüneli tamamlayarak, başta İran olmak üzere Orta Doğu'nun Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık" dedi.

Ayrıca, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Sarp Hızlı Demir Yolu Projesi üzerinde de çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Hukuk ve Adalet Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, konuşmasında Türkiye'nin geleceğine dair umut verici açıklamalarda bulundu. Şen, "Hukuk devleti demek, bu ülkede yapılacak her şeyin hukuk çerçevesinde yapılacağı anlamına gelir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak" dedi.

Şen, masumiyet karinesine de vurgu yaparak, "Herkes suçluluğu ispatlanana kadar masumdur. Hukukun üstünlüğünü kabul eden bir toplum olarak sabırla bekleyeceğiz" şeklinde görüş bildirdi.

Programa ayrıca, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), bir otelde düzenlenen "Dünden Bugüne Teşkilat Buluşması" iftar programına katıldı. Bakan Uraloğlu, katılımcılarla sohbet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), bir otelde düzenlenen "Dünden Bugüne Teşkilat Buluşması" iftar programına katıldı. Bakan Uraloğlu, katılımcılarla sohbet etti.