Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Anadolu Ajansı'nda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olacak. Bu buluşmada, bakanlık alanında yürütülen projeler ve geleceğe dair planlar hakkında bilgi verecek.

Gündemdeki Konular

Uraloğlu, özellikle ulaşım altyapısı, lojistik geliştirme projeleri ve ülkenin ulaşım vizyonu gibi konulara ilişkin önemli veriler sunacak.

Bakanın katılımıyla gerçekleşecek bu oturumda, izleyicilerin ve gazetecilerin soruları da yanıtlanacak.