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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Ayrım Yapmaksızın Birlik Mesajı

Bakan Uraloğlu, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada milletlerin birliği ve yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 18:06
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Ayrım Yapmaksızın Birlik Mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Ayrım Yapmaksızın Birlik Mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, ayrımcılığa karşı net bir duruş sergileyerek, "Bizim Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Arap'ı, Çerkez'i asla böyle bir ayrımımız olmadı, Allah'ın izniyle de olmayacaktır" dedi.

23 Yıldır Ülkeye Hizmet

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 23 yıldır ülkenin her köşesine hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti. Tüm engellemelere rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Hizmetlerin Önemi

Uraloğlu, ayrım gözetmeksizin yapılan hizmetlerin kendileri için bir görev olduğuna dikkat çekti: "Hizmet bizim görevimiz, biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuz. Yaptığımız hizmeti de hiç kimsenin başına kakmayacağız" şeklinde konuştu.

Cenaze Töreni ve Esnaf Ziyareti

Bakan Uraloğlu, daha sonra Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile birlikte, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'ün hayatını kaybeden dayısı Ömer Tekin'in cenaze törenine katıldı. Törende, yakınlarına başsağlığı diledi.

Uraloğlu, ayrıca Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Esnaf ziyaretine Vali Kızılkaya, Milletvekili Gül ve AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan da eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt'teki programları kapsamında AK Parti İl...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt'teki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt'teki programları kapsamında AK Parti İl...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt'teki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek konuşma yaptı.

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