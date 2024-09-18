Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Siber Güvenlikte Türkiye'nin Başarısını Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, siber güvenlik alanında Türkiye'nin başarısını değerlendirdi. Yapılan açıklamalarda, ülke olarak her gün 400'ün üzerinde siber saldırıyı başarıyla engellediklerini belirtti.

Siber Güvenlikte İlk 10 Ülkeden Biri

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki konumunun dünya genelinde ilk 10 arasında yer aldığına dikkat çekerek, bu başarının ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.