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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçesini TBMM'ye Sundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 bütçesi için 482 milyar lira teklifinde bulundu. Yatırımlarda %26.9 artış hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçesini TBMM'ye Sundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TBMM'de 2025 Bütçesini Tanıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı bütçesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Uraloğlu, Bakanlığın tüm sektörlerine 2024'te 351 milyar 379 milyon lira yatırım ödeneği tahsis edildiğini belirtti. 2025 yılı içinse, geçmiş yıla oranla %26,9 artış ile 482 milyar lira yatırım teklifi sunduklarını açıkladı.

Yatırımların Sürdürülebilirliği ve Emisyon Hedefleri

Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda insan ve çevre odaklı, akıllı ulaşım sistemleri ile dünyanın öncü ülkelerinden biri olmayı hedeflediklerini vurguladı. 2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında kara yolundaki yük payını azaltarak demir yolunu artırmayı, düzenledikleri projelerle çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Uluslararası Lojistik ve Demir Yolu Projeleri

Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına ulaşım sağladıklarını belirtti. Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Orta Koridor üzerinden Çin'den Avrupa'ya olan yük taşımacılığının artırılmasına yönelik projelerin sürdüğünü kaydetti. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu ile yükleri Avrupa'ya taşıdıklarını açıkladı.

Hızlı Tren Projeleri ve Ulaşım Hedefleri

Uraloğlu, hayata geçirilen hızlı tren projeleri sayesinde bugüne kadar 92 milyon yolcu taşıdıklarını belirtti. Ayrıca, demir yolu hat uzunluğunu arttırmalarının hedefleri arasında 2028'de 17 bin 287 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 590 kilometreye ulaşmak olduğunu duyurdu.

Şehir İçi Raylı Sistemlerin Geliştirilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şehir içi raylı sistemlerine de önem verdiklerini ifade eden Uraloğlu, toplamda 1015 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 434 kilometre’sinin Bakanlık tarafından inşa edildiğini belirtti. Marmaray projesinin bugüne kadar 1,2 milyar yolcu taşıdığını aktardı.

Geleceğe Dönük Hedefler

Bakan Uraloğlu, gelecek dönemde Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmak için yeni projelere hız vereceklerini vurguladı. Ulaştırma alanında sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirterek, 2024 ve 2025 yılları için planlanan projelerin detaylarını paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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