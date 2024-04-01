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Ülke genelinde en çok oyu CHP aldı

31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 14 büyükşehir belediyesi kazanan CHP, uzun yıllardan sonra ülke genelinde en çok oyu alan 1. parti oldu.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 09:31
Ülke genelinde en çok oyu CHP aldı

Türkiye’de 5 yıl boyunca görev yapacak olan yere yöneticiler, 31 Mart Yerel Seçimleri ile belirlendi. Henüz kesinleşmeyen ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP, 47 yıl sonra ilk kez bir seçimde birinci parti oldu. AKP ise tarihinde ilk kez ikinci parti olarak seçimden çıktı.

Türkiye genelinde CHP’nin yüzde 37.7, AKP’nin ise yüzde 35.5 oy oranına sahip olduğu görülüyor.

14 büyükşehir CHP’de

Resmi olmayan ve kesinleşmeyen sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi, 14 büyükşehir ve 35 belediye ile yerel seçim yarışını önde tamamlarken, AKP 12 büyükşehirde sandıktan çıkan birinci parti oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 1 milyon oy farkıyla önde olduğu görülüyor. Ankara’da ise CHP adayı Mansur Yavaş’ın yüzde 60’a yakın oy oranıyla önde bulunuyor. İzmir’de ise CHP’li Cemil Tugay, yüzde 48.9 oy oranı ile ilk sırada yer alıyor.

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