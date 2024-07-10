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Ülke genelinde yağış uyarısı: İstanbul ve 16 il sarı kodda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 16 il için sarı kodlu alarm verdi. Artvin'den Karabük'e kadar uzanan illerde şiddetli yağışlar beklentisi bulunuyor. İstanbul'un yanı sıra, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 11:47
Ülke genelinde yağış uyarısı: İstanbul ve 16 il sarı kodda!

İstanbul, önümüzdeki günlerde beklenen hava değişiklikleriyle dikkat çekiyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin doğu ilçelerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanakların görülebileceğini duyurdu. Özellikle Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İstanbul'a yönelik hava tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde Anadolu yakasında yağmur beklentisi var. Bu durum, kentin sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen nemin etkisini hissettireceği anlamına geliyor. 

Kuzeyli yönlerden esen rüzgarın zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Bu durum, İstanbul'a serinlik getirse de gök gürültülü sağanakların etkili olabileceği uyarısını beraberinde getiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Türkiye genelinde birçok bölgede sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın bazı bölgelerinde yoğun yağışlara hazırlıklı olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Artvin, Çankırı, Çorum, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Bartın, Ardahan ve Karabük illerinde şiddetli yağışlar görülebilir. Vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olmaları önem arz ediyor.

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