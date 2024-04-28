Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastında kilit rol oynayan motokurye Vedat Balkaya'nın 'Görev tamam' pozu ortaya çıktı

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikastında kilit rol oynayan motokurye Vedat Balkaya'nın, cinayetin ardından çekilen ve 'görev tamam' pozu verdiği bir fotoğraf gün yüzüne çıktı.



T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Balkaya'nın suikastı organize eden Doğukan Çep ile 27-30 Aralık tarihleri arasında 87 kez iletişim kurduğu tespit edildi. Bu durum, Balkaya'nın sadece taşıyıcı olmadığını, suikastın planlanmasında aktif bir rol üstlendiğini gösteriyor.





Cinayetin işlendiği gün Balkaya, tetikçi Eray Özyağcı'yı Gölbaşı-Haymana yolunda bir benzin istasyonu önünde bırakarak İstanbul'a doğru kaçmaya başladı. Ancak aynı gün Kocaeli'de polis tarafından yakalandı. Tetikçi Özyağcı ise yaklaşık 1.5 ay boyunca kayıplara karıştı.

Balkaya'nın üzerinden çıkan cep telefonu ve GPS cihazı, suikastın ardından çekilen fotoğraflar ve tetikçiyle olan yoğun iletişim trafiği, soruşturmayı derinleştiriyor. Balkaya'nın çektiği ve paylaştığı belirsiz olan 'görev tamam' pozu verdiği fotoğraflar, soruşturmanın seyrini değiştirebilir nitelikte.