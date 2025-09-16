Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne 12 Eylül'de yoğun ilgi: 7 bin 500 ziyaretçi

Ziyaretçi akını ve anma programı

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 12 Eylül darbesinin 45. yıl dönümü kapsamında ve geçtiğimiz hafta sonunda yoğun ziyaretçi ilgisi gördü. Müze, 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde toplam 7 bin 500 kişiyi ağırladı.

Altındağ Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dönemin tutukluları, darbe döneminin tanıkları ve yakınları müzeyi ziyaret ederek anılara ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Tiryaki, müzenin Ankara için önemli bir simge olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Ülkemizin yaşadığı karanlık yıllarda pek çok siyasetçinin, yazarın, edebiyatçının, gazetecinin yolu buradan geçmiş. Burası Türk siyasi hayatının hafızası niteliğinde. Burayı koruma altına almak ve müze olarak kapılarını açmakla ne kadar doğru bir iş yaptığımızı her geçen gün daha iyi anlıyoruz."

Tiryaki ayrıca, her yıl 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde binlerce kişinin müzede buluştuğunu, ziyaretçilerin Türkiye'nin her ilinden ve yurt dışından geldiğini belirterek, "Burada hem hatıralar, hem de acılar tazeleniyor." ifadesini kullandı.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni 12 Eylül darbesinin 45. yıl dönümü dolayısıyla ve geçen hafta sonunda 7 bin 500 kişi ziyaret etti.