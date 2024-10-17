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Uludağ'da İlk Kar Yağışı Başladı

Uludağ'da kış mevsiminin ilk kar yağışı etkisini göstermeye başladı, kayak tutkunları için heyecan verici bir gelişme.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:22
Uludağ'da İlk Kar Yağışı Başladı

Uludağ'da Kışın Gelişi

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi destinasyonlarından biri olan Uludağ, mevsimin ilk kar yağışını karşılamaya başladı. Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırıyor.

Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bu yağış, bölgedeki otel tesisi ve kayak pistleri ile teleferik sistemlerinin üzerini beyaz bir örtüyle kapladı. Kış sezonunun açılmasıyla, kayak severler için Uludağ, yeniden gözde bir mekan haline geldi.

Hava Durumu

Uludağ'da, hava sıcaklığı gün içerisinde en yüksek 2, en düşük ise -7 derece olarak ölçülmüştür. Bu soğuk hava, kış aktiviteleri için gereken koşulları sağlıyor.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı...

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı...

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı...

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı...

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı...

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

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