Uludağ'da teleferik kuyrukları metrelerce uzadı

Hafta sonu ve sömestr yoğunluğu tatilcileri bekletti

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ve sömestr nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oldu. Soğuk havaya rağmen aileleriyle gelen tatilciler, bölgedeki yoğunluğu fırsat bilerek kayak ve kar keyfi yaptı.

Sarıalan'dan şehir merkezine dönmek isteyen yerli ve yabancı turistler, teleferik hattında oluşan metrelerce uzayan kuyruklar nedeniyle zaman zaman saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yoğunluğun bazı noktalarda uzun bekleyişlere yol açtığı gözlendi.

Teleferik hattında görevli ekipler, oluşan yoğunluğu azaltmak ve yolcuların bekleme süresini kısaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yoğun dönemlerde ek önlemler aldığı bildirildi.

Yetkililer, Uludağ'a çıkmayı planlayan vatandaşları özellikle yoğun saatlerde teleferik kuyruklarını göz önünde bulundurarak planlama yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı.

