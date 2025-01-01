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Uludağ'da Yılbaşı Coşkusu: Karla Dolu Bir Yeni Yıl Karşılaması

Uludağ, yeni yılın ilk dakikalarında karla kaplı pistler ve coşkulu etkinliklerle dolu bir kutlama yaşadı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 00:23
Uludağ'da Yılbaşı Coşkusu: Karla Dolu Bir Yeni Yıl Karşılaması

Uludağ'da Yılbaşına Coşkulu Bir Giriş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılın ilk dakikalarına büyük bir coşkuyla girdi. Yılbaşı denince akla gelen önemli mekanlardan biri olan Uludağ, son haftalardaki kar yağışlarıyla birlikte yeni yılı beyaz bir örtüyle karşıladı.

Pistler ve Eğlencelerle Dolu Bir Tatil

Karla dolu pistlerde eğlenceli anlar yaşayan ziyaretçiler, kızak yaparak hem kışın tadını çıkardı hem de otel ile orman köşklerindeki çeşitli eğlence programlarına katıldı. Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaşarak, misafirlerin Uludağ'ı tercih etmesinin sevindirici bir gösterge olduğunu ortaya koydu.

Havai Fişek Gösterileri ve Coşku

Oteller Bölgesi'nde bulunan binlerce kişi, yeni yıla havai fişek gösterileri eşliğinde merhaba dedi. Misafirler, meşalelerle dolu bir atmosferde bir araya gelerek bu özel anın tadını çıkardı.

Doğanın Keyfini Çıkarırken Mutluluk Dolu Anlar

Orman Köşkleri'nin işletme müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşına yüzde 100 dolulukla girdiklerini belirtti. Özenoğlu, “Güzel bir yılbaşı oldu. İstediğimiz gibi kar da yağdı, herkes mutlu. İnsanlar Uludağ'ı tercih ediyor. Kayak ve kış turizminin başkenti olan burası, doğa harikası diyebilirim. Bu ortamı insanlar kışın değerlendirmek ve yılbaşı kutlaması için tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Son iki sezonda kar yağışının azlığından dolayı buruk geçen yılbaşı kutlamalarının bu yıl karla daha coşkulu yaşandı. Uludağ, 2023 yılını büyük bir mutlulukla karşılamış oldu.

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