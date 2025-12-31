Uludağ'da Yılbaşı Hızı: Rezervasyonlar Doldu, Pistler Hazır

Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu: Rezervasyonlar doldu, pistler hazır

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Uludağ, 2026 yılına sayılı günler kala tatilcilerin akınına uğradı. Zirvede kar kalınlığı istenen seviyeye ulaşırken, otellerdeki doluluk oranları şimdiden yüzde 95’i aşmış durumda. Bursa’nın beyaz incisi, hem yerli hem de yabancı turistler için yeni yılı karşılamanın bir numaralı adresi haline geldi.

Rezervasyonlarda rekor doluluk

Yeni yıl tatilinin hafta içine denk gelmesine rağmen tesisler haftalar öncesinden doldu. Otel işletmecileri, özellikle Orta Doğu ve Avrupa kaynaklı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 15'lik artış olduğunu bildiriyor.

Fiyatlar ve paket ücretleri

Yılbaşı gala programları dahil konaklamalarda kişi başı ücretler 20 bin TL’den başlıyor. Lüks otellerde ise dört kişilik bir ailenin 3 günlük tatil maliyeti 85-90 bin TL bandına kadar yükseliyor. Sektör temsilcileri, fiyat artışlarını maliyetler ve yüksek talebe bağlıyor.

Kar sevinci ve pist hazırlığı

Meteorolojiden gelen kar yağışı haberi, kayak tutkunlarını sevindirdi. Pistlerdeki kar kalınlığı kayak için uygun hale gelirken, oteller de yapay karlama makinelerini hazırda tutuyor. Yılbaşı gecesi zirvede yoğun kar yağışı beklentisi, kartpostallık bir yeni yıl fotoğrafı hayali kuran ziyaretçileri heyecanlandırıyor.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri, Uludağ yolunda önlemlerini artırdı. Karayolları ekipleri 24 saat esasına göre yolu açık tutmak için görev yaparken, zincirsiz araçların zirveye çıkışına izin verilmeyeceği hatırlatıldı. Ayrıca Teleferik A.Ş., yılbaşı gecesi yaşanacak yoğunluğa karşı ek seferler düzenleyeceğini duyurdu.

Otellerden açıklama

Otel yetkilileri Uludağ’a olan ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Uludağ sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin vitrini. Bu yıl talepler bizi çok mutlu etti. Misafirlerimize hem güvenli hem de unutulmaz bir kar festivali tadında yılbaşı yaşatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

