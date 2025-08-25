Ulusal Muhafızlar Washington'da Silah Taşımaya Başladı — Gözaltı Uyarısı

Ulusal Muhafızlar Washington'da silah taşıdı

ABD'de başkent Washington'a sevk edilen Ulusal Muhafızlar silah taşımaya başladı. New York Times'ın haberine göre, Ortak Görev Gücü Sözcüsü Binbaşı Michael A. Maxwell, Ulusal Muhafızların Washington'da silah taşımaya başladığını bildirdi.

Silahlanma ve konuşlandırma

Maxwell, personelin güç kullanımına yalnızca son çare olarak ve yalnızca yakın ölüm veya ciddi bedensel zarar tehdidine karşı başvurabileceğini vurguladı. West Virginia, South Carolina, Mississippi, Ohio, Louisiana ve Tennessee eyaletlerinden yaklaşık 2 bin Ulusal Muhafız personelinin başkent için seferber edildiği aktarıldı.

Hafta sonu itibarıyla Ulusal Muhafız personeli, üzerlerindeki silahlar belirgin halde Union İstasyonu'nda görüldü. Personelin M4 karabina tüfekleri ve M17 tabancaları dahil standart silahlarla donatılacağı bildirildi.

Silah taşıma yetkisi ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından tanınan personelin başkentteki devriyelerinde ne sıklıkla silahlı olacaklarına dair ayrıntı verilmedi.

Gözaltılar ve uyarı

Washington Post'un Ortak Görev Gücü Sözcülüğüne dayandırdığı haberde, kentte gözaltına alınmaların tutuklamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Maryland Valisi Wes Moore'dan eleştiri

Maryland Valisi Wes Moore, CBS News televizyonuna verdiği röportajda, Ulusal Muhafızların başkente konuşlandırılmasına tepki göstererek bunun sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmadığını savundu. Moore sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür bir operasyon hızını, özellikle de bunun için günlük bir milyon dolardan fazla harcama yaparken sürdüremezsiniz. İkincisi, ölçeklenebilir değil. Bunu her büyük Amerikan şehrinde yapamazsınız."

Moore, bu konuşlandırmanın hem ABD Anayasası'na aykırı hem de Ulusal Muhafızlara saygısızlık olduğunu belirterek "Eğitim almadıkları bir işi yapmalarını istemek, son derece saygısızca." ifadesini kullandı. Ayrıca, "Başkan'ın (Trump) yetkilendirmesi doğrudan bir sapma." dedi.

Vali Moore, Maryland Eyaleti Ulusal Muhafızlarının bu konuşlandırmada görev almalarına izin vermeyeceğini kaydetti.

Yürüyüş çağrısı ve Başkan Trump'ın tepkisi

Moore'un ABD Başkanı hakkında yaptığı eleştiriler ve yürüyüş daveti sonrası Trump, Truth Social'daki hesabından yürüyüş öncesi "suç temizliği" mesajı verdi. Trump paylaşımında şunları yazdı: "Moore'un, (California Valisi) Gavin'in (Newsom) Los Angeles'ta yaptığı gibi yardıma ihtiyacı olursa yakınlardaki Washington'da yapıldığı gibi, 'askerleri' göndereceğim ve suçu hızla temizleyeceğim. Başkan olarak, oraya 'yürüyüşe' çıkmadan önce bu suç felaketini temizlemesini tercih ederim."

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıkladı. Trump, Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu belirterek: "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." ifadelerini kullandı.