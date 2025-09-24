Uluslararası Af Örgütü'nden Devletlere: Küresel Sumud Filosu'nu Koruyun

Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi: Devletler filoyu korumalı

İHA saldırısı sonrası korunma çağrısı

Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılanların devletler tarafından korunması gerektiğini duyurdu.

Açıklama, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılırken, filonun bu gece İHAlarla hedef alındığı anımsatıldı ve "Bu gözdağı kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Şube, bu kişilerin "devletlerin eylemsizlikleri karşısında Gazze'de süren soykırıma karşı hareket etmek için kilit bir görev üstlendiği" değerlendirmesini paylaştı ve devletlerin filoyu oluşturan gemilerdeki kişileri koruması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca açıklamada, "Sivil toplumun bu insani yardım koalisyonunun eylemi, uluslararası hukuka göre tamamen meşru." ifadesi yinelendi.

March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada ise, yerel saatle 02.00 sularında yaşanan olayda 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, teknelerde küçük çaplı hasar meydana gelmesine rağmen "filonun yoluna kararlılıkla devam ettiği" vurgulandı.