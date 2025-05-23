Uluslararası Aile Forumu'nda 'Ekranlar Çağında Aile Olmak' Paneli Yapıldı

Uluslararası Aile Forumu'nun İkinci Günü Başladı

Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nun ikinci günü, "Ekranlar Çağında Aile Olmak" paneli ile başladı. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde Şişli'de bir otelde, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu bir ortamda devam ediyor.

Panelin Moderatörlüğünü Prof. Dr. Faruk Taşçı Üstlendi

Panele, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, İbn Haldun Üniversitesinden Prof. Dr. Medaim Yanık, Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı Aile İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Shaikha Al Thani ve Fildişi Sahili Uluslararası Aile Kalkınma Federasyonu Başkanı Olivier Yao konuşmacı olarak katıldı.

Filistin'deki Koşullar ve Eğitim Üzerine Vurgu

Bakan Hamad, İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin yaşadığı travmaları dile getirerek, "Bu adaletsiz ve haksız durumun eninde sonunda sona ereceğine inanıyoruz; fakat etkileri ne yazık ki nesiller boyu devam edecek." dedi. Ayrıca, eğitim konusunda birçok annenin çocuklarına cep telefonlarıyla ders verdiğine dikkat çekti.

Dijital Çağın Aile Üzerindeki Etkileri

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Albayrak, dijital çağın aileleri nasıl dönüştürdüğünü aktararak, "Aileler artık aynı evin içinde farklı dijital evrenlerde yaşıyorlar." dedi. Küresel verilere göre 18 yaşından küçük çocukların dünya genelindeki internet kullanıcılarının 3'te 1'ini oluşturduğunu belirtti.

Ebeveyn ve Çocuk İlişkilerinde Dijital Bağımlılık Sorunu

Dijital bağımlılığın aile içindeki sohbetleri azalttığını vurgulayan Albayrak, ebeveynlerin sadece çocuklarından değil, birbirlerinden de kopma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Ailelerin, dijital çağda çocuk haklarını korumak için gereken adımları atması gerektiğinin altını çizdi.

Aile, Dijital Çağın Panzehiri

Fildişi Sahili Uluslararası Aile Kalkınma Federasyonu Başkanı Yao, dijital çağda ailenin rolüne vurgu yaparak, "En iyi panzehir aile, yaşadığımız sıkıntıların ilacı da ailedir." dedi. Ailelerin, çocuklarını dijital ortamda koruyabilmeleri için mentörlük hizmetlerine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Dijital Dünyada Aile Değerlerinin Korunması

Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı Aile İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Al Thani, dijital olanakları olumlu şekilde kullanmamız gerektiğini söyleyerek, "Dijital dünya bize sahip olmasın, biz ona sahip olalım." ifadelerini kullandı.

Panel öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak, forumdaki stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu devam ediyor. Forumun ikinci günü, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Faruk Taşçı'nın (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ekranlar Çağında Aile Olmak" paneliyle başladı. Panele, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad (sol 2), NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak (sol 3) , İbn Haldun Üniversitesinden Prof. Dr. Medaim Yanık (sağ 2), Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı Aile İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Shaikha Al Thani (sağ 3) ve Fildişi Sahili Uluslararası Aile Kalkınma Federasyonu Başkanı Olivier Yao (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu devam ediyor. Forumun ikinci günü, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Faruk Taşçı'nın (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Ekranlar Çağında Aile Olmak" paneliyle başladı. Panele, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad (sol 2), NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak (sol 3) , İbn Haldun Üniversitesinden Prof. Dr. Medaim Yanık (sağ 2), Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı Aile İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Shaikha Al Thani (sağ 3) ve Fildişi Sahili Uluslararası Aile Kalkınma Federasyonu Başkanı Olivier Yao (sağda) konuşmacı olarak katıldı.