Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Suriyeli Ailelerin Psikolojik Durumu Tartışıldı

Suriyeli Ailelerin Psikolojik Durumu Ele Alındı

İstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda, *Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te yıkılması* ile Suriyeli ailelerin psikolojik durumu üzerindeki etkileri mercek altına alındı. Psikiyatrist Dr. Mulhem Zuheyr el-Haraki, bu önemli başlıkta detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Sempozyumun Teması: 21. Yüzyılda Aile Olmak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkılarıyla *İstanbul Aile Vakfı* tarafından gerçekleştirilen sempozyum, "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla önemli konuları gündeme taşıdı. Anadolu Ajansı'nın da destek verdiği bu etkinlik, aile yapısını ve ailelerin karşılaştığı zorlukları ele alarak, katılımcılara yeni perspektifler sunmayı amaçladı.

Dr. el-Haraki, Suriye'deki siyasi değişimlerin ailelerin sosyal ve ruhsal yönleri üzerindeki etkilerini vurgulayarak, bu durumun günümüzdeki aile yapısını nasıl biçimlendirdiğine dair önemli bilgiler paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" etkinliğinde Suriyeli ailelerin psikolojik durumu hakkında konuşma yapan Haraki, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.