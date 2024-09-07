Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Açıklandı

Altın Portakal Film Festivali'nde Heyecan Dorukta

Bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler belli oldu.

Yarışmada Hangi Filmler Yer Alacak?

Festivalin basın bürosundan yapılan duyuruyla, 18 ülkeden 12 film bu yılki yarışmada boy gösterecek. İrlanda, İtalya, Almanya, Belçika, Norveç, Danimarka, Polonya, İsveç, Azerbaycan, Türkiye, Bolivya, Şili, Meksika, Fransa, Ekvador, ABD, Avusturya ve Uruguay yapımı filmler, Türk izleyicileriyle buluşacak.

Film Listesi ve Yönetmenleri

Aşağıdaki filmler uluslararası yarışmaya katılacak:

Beni Sakın Bırakma - Ana Guevara & Leticia Jorge

- Ana Guevara & Leticia Jorge Armand - Halfdan Ullmann Tøndel

- Halfdan Ullmann Tøndel Hükümdarlık - Isabella Torre

- Isabella Torre Hepsini Alaşağı Et - Barry Keoghan & Christopher Abbott

- Barry Keoghan & Christopher Abbott Derun - Müge Uğurlar

- Müge Uğurlar Köpek Hırsızı - Vinko Tomičić Salinas

- Vinko Tomičić Salinas Ziyaret Saatleri - Patricia Mazuy

- Patricia Mazuy Meryem - Elchin Musaoglu

- Elchin Musaoglu Şişli Kız - Magnus Von Horn

- Magnus Von Horn Samia - Yasemin Şamdereli

- Yasemin Şamdereli Şahit - Nader Saeivar

- Nader Saeivar Dönüş - Uberto Pasolini

Festivalde yapımlar, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" kategorilerinde ödül kazanmak için yarışacak.