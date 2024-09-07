Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Açıklandı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne Hazır!

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl Ulusal Yarışma filmlerinin belirlemesiyle heyecan dolu bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festivalin basın bürosundan yapılan duyuruya göre, etkinlik 5-12 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşecek.

Ulusal Uzun Metraj, Kısa Film ve Belgesel Yarışmaları

Bu yıl, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 8 film yer alacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışı’nın ön seçici kurulu, başkanlığını Prof. Dr. Nilay Ulusoy’un yürüttüğü bir ekip tarafından şekillendi. Seçil Tanel ve Tunca Arslan’ın da yer aldığı bu kurul, geniş bir sinema yelpazesini yansıtacak eserleri belirledi.

12 film, Ferzan Özpetek'in jüri başkanlığında, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncular Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Doç. Dr. Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede'den oluşan bir ana jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışma Programı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak yapımlar arasında Soner Sert'in yönettiği "Acı Kahve", Necmi Sancak'ın "Ayşe", ve Ümit Ünal'ın "Evcilik" gibi eserler öne çıkıyor. Ayrıca, Kısa Film Yarışması’nda ise Oğuzhan Akalın'ın "Ağlamak Serbest Gülmek Yasak", Ali Emre Ceylan'ın "Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor" gibi filmler izleyicilerle buluşacak.

Belgesel Film Yarışması

Belgesel yarışmasında ise Sevgi Hirschhaeuser'in "Altın Eller" gibi önemli yapımlar izleme şansına sahip olacak. Tüm eserler, Ahmet Yeşiltepe, Jale İncekol ve Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu'nun oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Ödüller Takdim Edilecek

Bu yıl toplamda 5 milyon lira değerindeki ödüller, festivalin kapanış töreninde 12 Ekim’de sahiplerini bulacak. Sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Altın Portakal, yine birçok yenilik ve sürprizle sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor.