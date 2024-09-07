Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Açıklandı

Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışma filmleri 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:35
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışacak Filmler Açıklandı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne Hazır!

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl Ulusal Yarışma filmlerinin belirlemesiyle heyecan dolu bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festivalin basın bürosundan yapılan duyuruya göre, etkinlik 5-12 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşecek.

Ulusal Uzun Metraj, Kısa Film ve Belgesel Yarışmaları

Bu yıl, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 8 film yer alacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışı’nın ön seçici kurulu, başkanlığını Prof. Dr. Nilay Ulusoy’un yürüttüğü bir ekip tarafından şekillendi. Seçil Tanel ve Tunca Arslan’ın da yer aldığı bu kurul, geniş bir sinema yelpazesini yansıtacak eserleri belirledi.

12 film, Ferzan Özpetek'in jüri başkanlığında, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncular Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Doç. Dr. Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede'den oluşan bir ana jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışma Programı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak yapımlar arasında Soner Sert'in yönettiği "Acı Kahve", Necmi Sancak'ın "Ayşe", ve Ümit Ünal'ın "Evcilik" gibi eserler öne çıkıyor. Ayrıca, Kısa Film Yarışması’nda ise Oğuzhan Akalın'ın "Ağlamak Serbest Gülmek Yasak", Ali Emre Ceylan'ın "Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor" gibi filmler izleyicilerle buluşacak.

Belgesel Film Yarışması

Belgesel yarışmasında ise Sevgi Hirschhaeuser'in "Altın Eller" gibi önemli yapımlar izleme şansına sahip olacak. Tüm eserler, Ahmet Yeşiltepe, Jale İncekol ve Doç. Dr. Nurdan Tümbek Tekeoğlu'nun oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Ödüller Takdim Edilecek

Bu yıl toplamda 5 milyon lira değerindeki ödüller, festivalin kapanış töreninde 12 Ekim’de sahiplerini bulacak. Sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Altın Portakal, yine birçok yenilik ve sürprizle sinema severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi