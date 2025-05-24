Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu Tamamlandı: 70 Akademisyen, 63 Bildiri ile Katıldı

Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu Sona Erdi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen Uluslararası Güçlükonak Sempozyumu başarıyla tamamlandı. Sempozyum, Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Güçlükonak Kaymakamlığı ile birlikte Güçlükonak ve Fındık beldesi belediyelerinin işbirliği ile Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İki Gün Boyunca Çeşitli Oturumlar Düzenlendi

Söyleşilerin yapıldığı sempozyumun ikinci gününde, 15 ülkeden 70'i aşkın akademisyen tarafından 63 bildiri sunuldu. Oturumlarda, Güçlükonak ilçesinin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, ilçenin sosyokültürel yapısında önemli bir yer edinen figürler ve ilçenin Antep fıstığı potansiyeli gibi konular ele alındı.

Kapanış Töreninde Önemli Mesajlar

Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, kapanış töreninde, "Sempozyum sayesinde ilçemizin tarihi ve kültürü daha iyi anlaşılacak" ifadelerini kullandı. Katılımcıların sunduğu konuların değerli olduğunu belirten Karakurt, "İlçemiz son yıllarda düzenlenen etkinlik ve festivallerle adını duyuruyor" şeklinde konuştu.

Şırnak Üniversitesi Rektörü'nden Kıymetli Açıklamalar

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversite olarak her yıl bir ilçede sempozyum gerçekleştirdiklerini belirterek, seminer çıktılarını kitap haline getireceklerini ifade etti. "Bu çok başarılı sempozyumun ilçemizin turizmi, hayvancılığı ve kültürü ile anılmasına katkıda bulunacağını düşünüyorum" dedi.

Katılımcılar Tarihi Yerleri Gezdi

Etkinlik sonrası, katılımcılar Güçlükonak ilçesinin tarihi yerlerini keşfetme fırsatı buldu. Programa; Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre, İlçe Emniyet Amiri Mahmud Esad Katıksız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Karadeniz, Akçay Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Sedat Kara, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Güçlükonak Kaymakamlığı ile Güçlükonak ve Fındık beldesi belediyelerinin işbirliğiyle Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun ikinci gününde çeşitli oturumlar düzenlendi. Sempozyumda, 15 ülkeden 70'i aşkın akademisyen tarafından 63 bildiri sunuldu.