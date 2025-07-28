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Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nın Ödülleri Sahiplerini Buldu

28. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Güler Ertan Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 19:32
Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Büyükçekmece'de Fotoğraf Sanatına Doping

Bu yıl 28. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri verildi. Yarışma, Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve FIAP işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Katılım ve Dereceler

Bu yılki yarışmaya dünya genelinden 412 fotoğrafçı, toplamda 1542 eserle katıldı. "Dijital (Sayısal) Renkli" ve "Siyah-Beyaz" kategorilerinde düzenlenen yarışmada FIAP Altın Madalya Türkiye'den Rukiye Erşahin, FIAP Gümüş Madalya Burak Türk, FIAP Bronz Madalya ise Hindistan'dan Imon Das tarafından kazanıldı.

Mansiyon Ödülleri ve En İyi Fotoğrafçı

FIAP Mansiyon ödülüne layık görülen isimler arasında Türkiye'den Hanifi Koç, Ömer Şenyuva, Umut Can Karahasanoğlu ve Mahmut Yunusoğlu, İspanya'dan Pedro Luis Ajuriaguerra ve Myanmar'dan Ye Ko yer aldı. Ayrıca, bu yıl "En İyi Fotoğrafçı" unvanı da FIAP Bronz Madalya'nın sahibi Imon Das'a verildi.

Nostaljik Koleksiyon Ziyarete Açıldı

Yarışma sergisi kapsamında, koleksiyoner Hilmi Nakipoğlu tarafından bir araya getirilen nostaljik fotoğraf makinelerinden oluşan geniş bir koleksiyon da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek bu sergi, dünyanın farklı köşelerinden gelen dikkat çekici ve özgün fotoğrafları bir araya getiriyor.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece...

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri verildi. Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve FIAP yarışma yönergelerine uygun olarak yürütülen yarışmada dereceye giren fotoğraflar, Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Yarışmaya bu yıl dünyanın dört bir yanından 412 fotoğrafçı, toplamda 1542 eserle katıldı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece...

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri verildi. Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ve FIAP yarışma yönergelerine uygun olarak yürütülen yarışmada dereceye giren fotoğraflar, Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Yarışmaya bu yıl dünyanın dört bir yanından 412 fotoğrafçı, toplamda 1542 eserle katıldı.

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