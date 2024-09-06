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Uluslararası İnsan Hakları İzleme Kuruluşu: İsrail'in Gazze'deki Yıkımları Savaş Suçları Olarak Soruşturulmalı

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Kuruluşu, İsrail'in Gazze'deki tarım arazileri ve sivil binalara verdiği zararı soruşturması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 01:57
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 01:57
Uluslararası İnsan Hakları İzleme Kuruluşu: İsrail'in Gazze'deki Yıkımları Savaş Suçları Olarak Soruşturulmalı

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Kuruluşu'ndan Kritik Açıklama

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Kuruluşu, İsrail ordusunun Gazze'nin doğu bölgesinde yaptığı yıkımlarla ilgili sert eleştirilerde bulundu. Örgütün yaptığı yazılı açıklamada, bu tahribatların "savaş suçları" kapsamında incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Yıkımların Boyutu ve Soruşturma Talebi

Açıklamada, Israel ordusunun Gazze'nin doğu sınırında kurduğu tampon bölgenin genişletilmesi sürecinde hukuka aykırı olarak tarım arazileri ve sivil yapıları hedef aldığı vurgulandı. Bu bağlamda, savaş suçları kapsamında bir soruşturma açılması gerektiği belirtildi.

Tespitler ve Analizler

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Kuruluşu Kriz Kanıtları Laboratuvarı tarafından, Ekim 2023 ile Mayıs 2024 tarihlerinde sosyal medyada paylaşılan uydu görüntüleri ve videolar analiz edildi. Bu analizler sonucunda Gazze’nin doğu sınırında yaklaşık 1 ila 1,8 kilometre genişliğinde yeni boşaltılmış alanlar tespit edildi.

Küresel Araştırmalar ve Değerlendirmeler

Örgüt, bazı videoların İsrail askerlerinin yıkımların arka planında poz verdiklerini ve kutlama yaptıklarını gösterdiğini ifade etti. Guevara-Rosas, “Araştırmalarımız, İsrail güçlerinin yerleşim binalarını yok ettiğini ve binlerce aileyi zorla evlerinden çıkardığını gösteriyor” dedi.

Keyfi Tahribat ve Sivil Cezalandırma

Guevara-Rosas, "Gazze'deki yıkım kampanyası bir tür keyfi tahribat" diyerek, yerleşim yerlerinin yoğun çatışmalar sonucunda değil, İsrail ordusunun kontrolü ele geçirdikten sonra kasıtlı olarak yok edildiğini ifade etti. Ayrıca, oluşturulacak herhangi bir 'tampon bölge'nin sivil halka toplu olarak cezalandırılması anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililere Sorular Yöneltildi

Örgüt, 2 Temmuz'da İsrailli yetkililere yıkımlarla ilgili sorular yöneltmiş, ancak henüz bir yanıt alınmamıştır.

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