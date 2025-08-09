DOLAR
Uluslararası Kalamış Yaz Festivali Davetkar Bir Başlangıç Yaptı

Kadıköy Belediyesi'nin 5. Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmiyle başladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:17
Uluslararası Kalamış Yaz Festivali Davetkar Bir Başlangıç Yaptı

Uluslararası Kalamış Yaz Festivali Başladı

Kadıköy Belediyesi, bu yıl 5'incisini düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivalini, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimi ile resmen başlattı.

Türkan Şoray ve Cahit Berkay ile Açılış

Festivalin açılışında, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ve filmin müziğini besteleyen usta sanatçı Cahit Berkay, Kadıköylülerle bir araya geldi.

27 Gün Sürecek Etkinlikler

Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleşen festival, 27 gün boyunca akustik müzikten klasik müziğe, rock müzikten pop müziğe ve kült filmlerden özel konserlere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunacak. Festivalin konser açılışı ise bugün Burcu Güneş ile yapılacak.

Etkinlik programı ve detaylı bilgilere ulaşmak için www.kalamisyazfestivali.kadikoy.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kadıköy Belediyesinin bu yıl 5'incisini düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimiyle başladı. Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen açılışta, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray (solda) ve filmin müziğini besteleyen usta sanatçı Cahit Berkay (sağda) Kadıköylülerle buluştu.

