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Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu Heyecanı

Üçüncü kez düzenlenen yarı maratonda Üzeyir Söylemez ve Hasibe Demir şampiyon oldu. Büyük katılımla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 15:34
Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu Heyecanı

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu 2023’te Koşuldu

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, spor tutkunlarının yoğun ilgisiyle tamamlandı. Yarışta erkekler kategorisinde birinci gelen isim Üzeyir Söylemez, kadınlarda ise Hasibe Demir oldu.

Başlangıç Töreni ve Protokol Katılımcıları

Maratonun startı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve diğer protokol üyeleri tarafından Manisa Valiliği önünden verildi. Organizasyona yalnızca profesyonel sporcular değil, çok sayıda vatandaş da katılmıştır.

Yarışların Sonuçları

Yarı maratonun erkeklerdeki ilk üç sıralaması şu şekilde oluştu:

  • 1. Üzeyir Söylemez
  • 2. Hakan Çoban
  • 3. Oktay Fırat

Kadınlarda ise:

  • 1. Hasibe Demir
  • 2. Duygu Turgut Boyan
  • 3. Yasemin Hamamcı

Dahası, 10 kilometre yarışını erkekler kategorisinde Ufuk Arda, kadınlarda Özlem Işık birinci tamamladı. 5 kilometre yarışında ise erkeklerde Enes Kurt, kadınlarda Nida Deniz Karataş başarı gösterdi.

Ödüller ve Vestel’in Katkısı

Dereceye giren sporculara madalya, kupa ve Vestel hediye çekleri takdim edildi. Vestel İnsan Kaynakları Genel Müdürü Zeynep Tarhan, yaptığı açıklamada, “Sporun toplumsal gelişimdeki önemli rolünün farkındayız. Kurum olarak, sporun birçok dalına destek vermeye devam ediyoruz,” dedi.

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