Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu Kahramanmaraş'ta Başlıyor

Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu Kahramanmaraş’ta Gerçekleşecek

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Yedi Güzel Adam Sempozyumu, 14-16 Kasım tarihleri arasında edebiyat tutkunlarını bir araya getirecek. Sempozyumun açılışı, yarın saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapılacak.

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Onikişubat Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek etkinlikte, Prof. Dr. Mehmet Narlı açılış konferansını verecek. Etkinlikte, Dr. İsmail Kıllıoğlu, Duran Boz, Mustafa Aydoğan, Vural Kaya, Hüseyin Yorulmaz, Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Prof. Dr. Turan Karataş, Mustafa Köneçoğlu ve Recep Garip gibi Yedi Güzel Adam konusunda uzman pek çok isim, bildiri sunacak.

Yedi Güzel Adam'ın Edebiyata Katkıları İncelenecek

Sempozyumda, “Anılar/Biyografik İzler”, “Yedi Güzel Adam'ın Eserleri Üzerine Edebi İncelemeler”, “Yedi Güzel Adam Sanat/Poetika” gibi 7 farklı oturumda, Türk edebiyatının önemli figürlerinden Yedi Güzel Adam'ın eserleri ve fikirleri detaylı bir şekilde tartışılacak.

Cihannüma Derneği Kahramanmaraş İl Temsilcisi Üzeyir İleri, sempozyumun amacını vurgularken, Kahramanmaraş'ın deprem sonrası yaralarını sarmasına katkıda bulunacak bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. İleri, “Yedi Güzel Adam’ın fikirlerini edebiyata meraklı genç şair-yazar ve bilim insanlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik çerçevesinde 14 Kasım Perşembe akşamı saat 19.30’da, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gençlik Otağı’nda Yedi Güzel Adam’dan seçme şiirlerin okunacağı bir şiir gecesi de gerçekleştirilecek. Edebiyat severler ve genç şair adayları bu kültürel ve sanatsal etkinliğe davetlidir.

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