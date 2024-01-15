Ümit Özdağ 2 ilde MHP adaylarını destekleyeceklerini duyurdu

Seçim hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Partiler hızla yerel seçim sürecini tamamlamaya çalışıyor. Bu süreç dahilinde ani hamleler de gelebiliyor. Gündemde yer alan son bilgilere göre ise Zafer Partisi'nden yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ seçimde 2 ilde MHP adaylarının destekleneceğinin bilgisini aktardı.

ZAFER PARTİSİ SEÇİMLERDE 2 İLDE MHP'Yİ DESTEKLEYECEK

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin seçimlerde Kars ve Iğdır'da MHP'li adaylara destekleyeceklerini duyurdu.

Zafer Partisi'nin başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde yerel seçimlerde 79 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu. Özdağ, sadece iki ilde MHP'li adaylara destek vereceklerini de belirtti.

Özdağ açıklamasında "Mesela Kars'ta MHP'yi destekleyeceğiz. Neden? AK Parti aday çıkartmıyor, MHP'yi destekliyor. Orada HDP'nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars'ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP'nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır'da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız" ifadelerini kullandı.