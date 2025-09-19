Ümit Özdağ Adana'da: Seyhan, Büyükşehir ve Şehit Aileleriyle Buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da Seyhan ve Büyükşehir belediyelerini ziyaret etti, basınla buluştu ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 20:43
Ümit Özdağ Adana'da: Seyhan, Büyükşehir ve Şehit Aileleriyle Buluştu

Ümit Özdağ Adana Ziyaretlerini Sürdürdü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle gündemdeki temaslarını sürdürdü. Kentteki ziyaretleri kapsamında belediye yetkilileri, basın mensupları, şehit yakınları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Seyhan Belediyesi Ziyareti

Özdağ, Seyhan Belediyesini ziyaret ederek burada Belediye Başkan Yardımcıları Okay Sangün, Evrim Özdemir ve belediye meclis üyeleriyle görüştü. Görüşmede kentin yerel yönetim meseleleri ele alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Teması

Programın devamında Özdağ, Adana Büyükşehir Belediyesine giderek Başkan Vekili Güngör Geçer ile bir araya geldi. Görüşmede belediyenin çalışmaları ve yerel yönetim gündemine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Basınla Buluşma

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluşma

Özdağ, Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle görüştü. Ziyarette bazı şehit çocuklarıyla telefondan görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Muhtarlarla İstişare

Günün sonunda Özdağ, bir restoranda çeşitli mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yerel sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Ümit Özdağ'ın Adana ziyareti, yerel yönetim ilişkileri, basın buluşmaları ve şehit aileleriyle kurulan temaslarla öne çıktı.

