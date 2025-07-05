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Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi Projeleri İçin Türkiye Turu Müjdesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, projelerini tanıtmak için Türkiye'yi adım adım dolaşacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 14:48
Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi Projeleri İçin Türkiye Turu Müjdesi

Özdağ'dan Türkiye Turu Müjdesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplantısında partinin projelerini Türkiye genelinde tanıtacaklarını duyurdu. Özdağ, "Önümüzdeki günlerde ve aylarda Türkiye'yi adım adım dolaşarak Zafer Partisi'nin projelerini anlatacağız," dedi.

Demokrasi Üzerindeki Etkiler

Özdağ, basın toplantısında yerel yönetimlerle ilgili önemli bir konuyu gündeme getirdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasını eleştirerek, bu sürecin demokrasiyi olumsuz etkileyeceğini savundu.

Yangınlar ve Hükümet Yanlışları

Orman yangınlarıyla ilgili olarak hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Özdağ, bu yangınların sebeplerinin sadece elektrik tellerinin kopması veya lehim makinesinden kıvılcım sıçramasıyla açıklanamayacağını vurguladı.

Zafer Partisi'nin Vizyonu

Kendisiyle ilgili yargı sürecini de değerlendiren Özdağ, "Silivri Cezaevi'nden 2 yıl 4 ay haksız ve hukuksuz bir ceza alarak tahliye edildiğimde ilk açıklamamda 'Nerede kalmıştık?' demiştim. Şimdi Zafer Partisi olarak nerede kaldıysak oradan daha güçlü ve daha kararlı şekilde Türk milletinin zaferine doğru yürüyeceğiz," ifadelerini kullandı. Özdağ, partinin milliyetçilik anlayışının Atatürk çizgisinde ve proje temelli olduğunu belirtti.

Partiye Katılım

Toplantının sonunda, Özdağ, partisine katılan eski milletvekili Nazif Okumuş'a parti rozetini takdim etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, burada...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, burada katılımcılar tarafından karşılandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, burada...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, burada katılımcılar tarafından karşılandı.

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