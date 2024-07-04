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Ümit Özdağ'ın Özgür Özel'i Ziyareti gerçekleşti! Gündem UEFA ve adalet üzerine...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin önemli konuların ele alındığı görüşmenin ardından her iki lider de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 14:13
Ümit Özdağ'ın Özgür Özel'i Ziyareti gerçekleşti! Gündem UEFA ve adalet üzerine...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında, Özel UEFA'nın Merih Demiral'a yönelik 'bozkurt' işareti soruşturmasına tepki gösterdi. "UEFA'nın bu adımını doğru bulmuyoruz. Birkaç yıl önce aynı işareti yapan futbolcu linç edilmişti. O zaman savunanlar şimdi sorgulanmalı" dedi.

Ümit Özdağ: Türkiye'nin Güvenliği Ön Planda

Ümit Özdağ ise toplantının Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili olduğunu belirtti. "Görüşmelerimizin devam edeceğini umuyoruz" dedi ve Türkiye'nin daha güvenli bir ülke olması gerektiğini vurguladı.

Sinan Ateş Cinayeti ve Adalet Talebi

Özgür Özel, ziyaretin ulusal gündemden bağımsız olamayacağını söyledi ve Sinan Ateş cinayeti konusunda açıklamalarda bulundu. "Bu cinayetin üzeri örtülmemeli, adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız" dedi ve iktidarı iki seçenekle karşı karşıya bıraktı.

Türkiye'nin Kaçak Göçmen Sorunu ve Avrupa İlişkileri

Özel, Türkiye'nin çözüm gerektiren kaçak göçmen sorununa da değindi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin önemine dikkat çekti. "Zamanında Esad'la görüşün dediğimizde tepki gösterenler şimdi 'tatil yapabiliriz' diyor" ifadelerini kullandı.

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