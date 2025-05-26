Ümmet Özcan ve Otyken Grubu İstanbul’da Buluşuyor!

İstanbul’da Müzik İle Buluşma

DJ ve prodüktör Ümmet Özcan, Sibirya'dan gelen Otyken grubu ile ilk kez İstanbul’da aynı sahneyi paylaşacak. Bu heyecan verici konser, Anadolu PSM ve SİS Production iş birliğiyle düzenleniyor.

Tarih ve Mekan

Konsere katılmak isteyenler için önemli bir tarih: 5 Eylül. Etkinlik, ünlü Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek. Ümmet Özcan’ın büyüleyici sahne performansı ile Otyken grubunun özgün müziği, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Müziğin Gücü

Ümmet Özcan, “Reboot” ve “The Code” gibi hit parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başardı. Electro müzik sahnesinin parlayan yıldızlarından biri olarak tanınan Özcan, benzersiz sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.

Öte yandan, Sibirya'nın Krasnoyarsk bölgesinden çıkan Otyken grubu, yerli halkların geleneksel müziklerini modern pop ve elektronik unsurlarla harmanlayarak kendisine özgü bir tarz yaratmayı başardı. Grup, doğadan ilham alarak geliştirdikleri melodilerle kültürel miraslarını dünya sahnesine taşıyor.

Biletler Satışta

Dinleyiciler, bu eşsiz konserin biletlerine bubilet.com üzerinden ulaşabilir. Müzik severler için kaçırılmayacak bir fırsat!

DJ ve prodüktör Ümmet Özcan, Sibirya'dan Otyken grubu (fotoğrafta) ile ilk kez İstanbul'da aynı sahneyi paylaşacak. Anadolu PSM ve SİS Production iş birliğiyle düzenlenen konser, 5 Eylül'de Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.

DJ ve prodüktör Ümmet Özcan, Sibirya'dan Otyken grubu (fotoğrafta) ile ilk kez İstanbul'da aynı sahneyi paylaşacak. Anadolu PSM ve SİS Production iş birliğiyle düzenlenen konser, 5 Eylül'de Küçükçiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.