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Ümraniye'de 2 Minibüs Şoförüne 28 Bin Lira Ceza

Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye atan 2 minibüs şoförüne toplamda 28 bin 248 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:33
Ümraniye'de 2 Minibüs Şoförüne 28 Bin Lira Ceza

Ümraniye'de Minibüs Sürücülerine Cezalar Kesildi

Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye atan 2 minibüs sürücüsüne 28 bin 248 lira ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Çavuşbaşı Caddesi'nde yolcu taşıyan 2 minibüsün sürücüsüne ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Gözaltı ve Cezalar

Ekipler, plaka bilgilerinden yola çıkarak sürücüleri tespit etti. Yapılan incelemede, sürücüler Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli ihlallerden dolayı ceza aldı. Bu ihlaller arasında, büyükşehir belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresinin dolması, yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak, taşıt yolunda duraklamak, fazla yolcu almak, trafiği engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak, saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak gibi maddeler yer aldı.

Adli İşlem Başlatıldı

Ayrıca, söz konusu sürücülerin çalışma ruhsatları askıya alındı ve araçları trafikten men edildi. Sürücüler hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye soktuklarından ötürü adli işlem başlatıldı.

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