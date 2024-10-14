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Ümraniye'de Asker Konvoyu Sırasında Trafiği Tehdit Eden Sürücülere Ceza

Asker konvoyu esnasında trafiği aksatan 4 sürücüye toplamda 14 bin 62 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:12
Ümraniye'de Asker Konvoyu Sırasında Trafiği Tehdit Eden Sürücülere Ceza

Asker Konvoyunda Trafik Kuralı İhlali

Ümraniye'de gerçekleştirilen asker konvoyu sırasında trafik akışını tehlikeye atan dört sürücüye toplamda 14 bin 62 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Ekiplerinin Müdahalesi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Necip Fazıl Alt Geçidi'nde yaşanan olay sonrası sosyal medyada yer alan görüntüleri inceleyerek cesur bir operasyon gerçekleştirdi.

Sürücülerin kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, A.Ç., Ö.B., S.D. ve Y.S.D. isimli kişiler hakkında harekete geçti ve onları gözaltına aldı.

Cezalar ve Yasal İşlemler

Sürücü Y.S.D.'ye, tescil plakasında değişiklik yapmaktan 2 bin 647 lira, muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira, kol ve grup halinde gitmekten 690 lira, tünel içinde duraklamaktan 690 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 690 lira ceza uygulandı.

Ayrıca diğer sürücüler A.Ç., Ö.B. ve S.D.'ye de benzer iddialardan toplamda 6 bin 210 lira ceza kesildi.

Bu olayla ilgili olarak, "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" maddesi gereğince adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Ümraniye'de, asker konvoyu sırasında trafik akışını tehlikeye düşüren 4 sürücüye 14 bin 62 lira...

Ümraniye'de, asker konvoyu sırasında trafik akışını tehlikeye düşüren 4 sürücüye 14 bin 62 lira ceza uygulandı.

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