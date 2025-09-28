Ümraniye'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü — İsmet Yıldırım'dan Mesaj

Ümraniye'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ümraniye Belediyesi ve STK'ların çağrısıyla bir araya gelindi

Ümraniye Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Gazze için yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, Haldun Alagaş Spor Kompleksi önünde toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca atılan sloganlar arasında 'Filistin'e özgürlük', 'Gazze yalnız değildir' ve 'Zulme sessiz kalma' yer aldı. Katılımcılar ayrıca 'Netanyahu 21. yüzyılın Hitleridir' yazılı pankart ve 'Gazze'de soykırım var', 'Nehirden denize Özgür Filistin', 'Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız' ifadelerini taşıyan dövizler açtı.

Yürüyüşte kadınlar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen kanlı kefenli oyuncak bebekler taşıdı.

Meydandaki program, hafız Yusuf Bereket tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte Küresel Sumud Filosunda bulunan aktivist Said Ercan ile canlı bağlantı kuruldu.

Yürüyüşe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım açıklamasında, Gazze için yapılacakların yetersiz kaldığını belirterek dünyadaki vicdan hareketlerine dikkat çekti. Yıldırım'ın sözleri şu şekilde öne çıktı:

İsmet Yıldırım: Gazze için ne yapsak azdır. Dünyadaki vicdan sahibi insanların, Müslüman olsun olmasın, her gün her hafta büyük ülkelerin şehirlerinde, başkentlerinde hep beraber neler yaptıklarını görüyoruz. Bugün de Kolombiya'nın devlet başkanı Gazze'ye gönüllü asker sevkiyatı yapmak için halkına çağrı yaptı. Bu Müslüman değil. Demek ki vicdanlar o hale geldi ki artık dayanılmaz bir halde.

Yıldırım, Gazze'deki katliamda çocukların ve kadınların öldürüldüğünü, bölgenin susuz ve yemeksiz bırakıldığını vurguladı ve şu ifadeleri paylaştı:

İsmet Yıldırım: Vatanlarından kovulmak için her türlü hainlik yapılıyor. Kim tarafından? Yahudi ve onun destekçileri birkaç tane devlet tarafından. Ümidimiz şu ki 157 devlet Gazze'yi ve Filistin'i tanımış oldu. Demek ki vicdanlar o tarafa doğru kayıyor. Onların yalnızlığını nasıl Birleşmiş Milletler'de bu millet gösterdiyse, bu dünya milletleri gösterdiyse, inanıyorum ki İslam ülkelerinde de vicdanlar böyle. Biz de bu vicdanlara bir ses, nefes olabilmek için bugün Ümraniye'de 30'a yakın STK'li kardeşlerimizle birlikte bu yürüyüşü düzenlemiş olduk. Bir nebze sesimizi duyurabilirsek ne mutlu bize.

Canlı bağlantıya ilişkin Yıldırım, Said Ercan ve Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin kararlılığını, denizde ilerleyen insanları gördüklerini belirterek onların mücadelesine selam gönderdi ve başarı diledi.

Program, sanatçı Mehmet Ali Aslan tarafından seslendirilen ezgiler ve yapılan duaların ardından sona erdi.