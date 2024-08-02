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Ümraniye'de Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Ümraniye'de suikasta uğrayan Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:59
Ümraniye'de Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Ümraniye'de Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın Tahran kentinde hedef alınan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Ümraniye'de gıyabi cenaze namazı icra edildi.

Vatandaşlar Bir Araya Geldi

Gıyabi cenaze namazı için, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Burada, cuma namazının ardından İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Katılımcılar

Gıyabi cenaze namazına Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediyesi başkan yardımcıları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

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