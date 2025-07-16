Ümraniye'de Havalı Tüfekle Cinayet: Zanlı Yakalandı

Ümraniye’de Havalı Tüfekle Cinayet Şoku

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, mobilyacılık yapan Rıfat Üretir (56) havalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Numan O.Ö. adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

10 Temmuz tarihinde, Aşağı Dudullu Hasan Efendi Caddesi'nde arkadaşıyla yürüyüş yapan Üretir aniden yere düştü. Arkadaşı Mustafa Y., arkadaşının sırtında kanama olduğunu ve kaçmaya çalıştığını fakat daha sonra tekrar yere düştüğünü ifade etti. Olayda herhangi bir mermi kovanı bulunamadı.

İlk İnceleme ve Gelişmeler

Olay sonrasında Adli Tıp Kurumu yapılan incelemelerde, Üretir'in sırtında havalı tüfeğe ait bir mermi çekirdeği bulundu. Polis ekipleri, olay mahallinde lazerle atış güzergahı tespit ederek, merminin film setlerine ekipman tedarik eden bir iş yerinden atıldığını belirledi.

Şüphelinin İfadesi ve Gözaltı

İş yerinin sahibi Numan O.Ö., polisle yaptığı görüşmede, dükkandaki güvenlik kameralarının bozulduğunu ve tamir için gönderdiğini belirtti. Ancak, polis ekipleri Numan O.Ö.’nün olayın yaşandığı gün kendilerini aradığını ve kamera kayıt cihazlarının tamir edilmediğini söylemesi üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda, Numan O.Ö. cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, yaşanan olayın kaza sonucu gerçekleştiğini iddia etti. Silahın yanlışlıkla patladığını ve sonrasında panikle silahı parçalayıp parçalarını çevreye attığını açıkladı.

Olayın Sonuçları

Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 2 basınçlı tüp ve mermi çekirdeğine benzeyen cisimler ele geçirildi. Numan O.Ö.'nün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilirken, Rıfat Üretir'in yaralanma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ümraniye'de, mobilyacılık yapan bir kişiyi havalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de, mobilyacılık yapan bir kişiyi havalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.