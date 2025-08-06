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Ümraniye'de Kömürlük Yangını Kontrol Altına Alındı

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde çıkan kömürlük yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 13:00
Ümraniye'de Kömürlük Yangını Kontrol Altına Alındı

Ümraniye'de Yangın Söndürüldü

Ümraniye'de Hekimbaşı Mahallesi Kadı Sokak'ta bulunan bir kömürlükte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın başlamadan önce, çevre sakinleri dumanları fark ederek hemen ihbarda bulundu.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa süre içinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve alevler söndürüldü.

Yangın, kömürlükte hasara sebep olurken, anyılabilecek daha büyük bir zararın önüne geçildi. Yangının nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Kadı Sokak'taki bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle...

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Kadı Sokak'taki bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Kadı Sokak'taki bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle...

Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Kadı Sokak'taki bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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