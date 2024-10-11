Ümraniye'de Şehit Olan Polis Memuru İçin İddianame Hazırlandı

Ümraniye'de Şehit Polis İçin İddianame Düzenlendi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda, motosiklet hırsızlığı şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti, polislere karşı silahlı bir saldırıda bulunmuş ve polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmiştir.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Geçti hakkında şehit polis memuruna karşı "kasten öldürme" ve üç farklı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl 1 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olayın Detayları

22 Eylül 2023 tarihinde, Dudullu Polis Merkezi’nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan 19 yaşındaki Geçti, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğundan dolayı dikkat çekiyordu. Olay sırasında kaçmaya çalışan Geçti, peşine düşen polis memurları K.H.S. ve Yılmaz'ı tehdit etmiş ve arbede sırasında Yılmaz’ı vurarak şehit etmiştir. Yaralanan K.H.S. ve Geçti'nin annesi P. G. hastaneye kaldırılmıştır.

Sonuç ve Geçti'nin Durumu

Yakalanan Geçti, emniyet işlemelerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.