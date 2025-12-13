DOLAR
Ümraniye'de servis şoförü kağıt toplayana yumruk attı

Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde Gürsel Turizm servis şoförü ile kağıt toplayan kişi arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:44
O anlar İstiklal Mahallesi'nde kaydedildi

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan Gürsel Turizm firmasına ait servis şoförü ile yolda kağıt toplayan kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, servis şoförü kağıt toplayan kişiye yumrukla saldırdı.

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Saldırı anı, olay yerinden geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi, servis şoförünün kağıt toplayan kişiye yumruk attığı anlar ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

