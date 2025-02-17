Ümraniye'de Viyadükten Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Ümraniye'de, kontrolden çıkan bir otomobilin viyadükten düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

Eren B. idaresindeki 34 KKN 558 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı, ardından bariyeri aşarak viyüktden düştü.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otomobilde sıkışan sürücü Eren B., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Eren B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de, kontrolden çıkan otomobilin viyadükten düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otomobilde sıkışan sürücü Eren B, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ümraniye'de, kontrolden çıkan otomobilin viyadükten düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otomobilde sıkışan sürücü Eren B, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.