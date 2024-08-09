Ümraniye'de Yaz Kur'an Kursu: Oyunlar Eşliğinde Öğrenme

Ümraniye'de Camide Eğlenceli Kur'an Eğitimi

Ümraniye'nin Topağacı Mahallesi'ndeki Molla Hüsrev Camisi, 7 haftalık yaz Kur'an kursunun 6. haftasında renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çocuklar, oyun oynayarak Kur'an-ı Kerim öğrenme fırsatı buldu.

İlçe Müftüsü'nden Önemli Mesaj

İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, düzenlenen etkinlikte katılımcılarla birlikte keyifli anılar biriktirdiklerini belirterek, "Rabbim anne babaya rahmet okutacak gençliği ve nesilleri yetiştirebilmeyi bize nasip eylesin." dedi. Çelik, nefislerin temizlenmesi gerektiğinin altını çizerek, bu sürecin daha sonra nesillerin ihyasına zemin hazırlayacağını ifade etti.

Şenlikte Değişik Aktiviteler

Molla Hüsrev Camisi İmam Hatibi Osman Korkmaz, yaz Kur'an kursu süresince çocukların her anını değerli bulduklarını ve şenliğin, çocuklara camileri daha çok sevdireceğini söyledi.

Öğrencilerden Güzel Yorumlar

Öğrencilerden Yağmur Uzuntaş, "Her gün camiye koşarak geldim, kurs hiç bitmesin istiyorum. Ancak okullar açılınca 7-10 yaş projelerine katılıp yine bu camiye gelebileceğim için çok sevindim." sözleriyle duygu ve düşüncelerini dile getirdi.