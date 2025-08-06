Ümraniye'de Yolcu Otobüsünde Yangın: Olay Anında Yolcular Tahliye Edildi

Ümraniye'de Yolcu Otobüsünde Yangın

Ümraniye'de, 34 MAZ 141 plakalı yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Şerifali Mahallesi Alptekin Caddesi'nde meydana geldi.

Yangının Sebebi Bilinmiyor

Otobüsün motor kısmından, henüz belirlenemeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti.

İlk Müdahale Sağlandı

Yolcu tahliyesinin ardından, yangına ilk müdahaleyi otobüs çalışanları ile çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayda Hasar Oluştu

Yaşanan olay sonucunda otobüste hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

