Ümraniye Hastanesi'nde 3 bin 750 Kişiye Robotik Cerrahi: 3 bin Prostat Operasyonu

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 bin 750 kişiye robotik cerrahi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şu ana kadar 3 bin 750 kişinin robotik cerrahi yöntemiyle başarılı ameliyatları gerçekleştirildi. Bu vakaların 3 bini ise prostat kanseri tedavisi kapsamında yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre robotik cerrahi, küçük kesilerle ameliyat imkânı sağlayarak hastalarda daha az kanama ve ağrıya yol açıyor. Robotik cerrahi sayesinde cerrahlar, ulaşılması güç olan prostata daha kolay erişebiliyor; sinirler korunarak yapılan operasyonlarda idrar kaçırma daha az görülüyor ve cinsel fonksiyon korunabiliyor.

Doç. Dr. Hacı Murat Akgül'ün açıklamaları

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hacı Murat Akgül, prostat kanserinin sık görülen ancak çoğunlukla sessiz seyreden bir hastalık olduğuna dikkat çekti: "Yani sinsi diyebileceğimiz bir hastalık. Belirti olarak bulgu vermeyebiliyor. Ama verdiği zaman idrar yapmayla ilgili bulgular veriyor. Bunlar idrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma, idrar için geceleri uyanma şeklinde olabiliyor. Hastalık ilerlediğinde idrarda kan görülebiliyor."

Akgül, erken tanı için 50 yaş sonrası rutin kontrollerin önemini vurguladı ve PSA kan testiyle prostat kanserinin erken tanısının mümkün olduğunu belirtti: "Erken tanıyla beraber prostat kanserini tamamen kontrol altına alabiliyoruz. Bu sebepten bu hastalığın farkındalığı ve düzenli kontroller son derece önemli."

Doç. Dr. Akgül, robotik cerrahinin hem cerrah hem hasta açısından avantajlar sağladığını; daha az kesi, daha az kan kaybı, daha kısa hastanede yatış süresi ve daha hızlı iyileşme sunduğunu ifade etti.

Bir hastanın deneyimi: Naim Karadağ

Robotik cerrahiyle tedavi edilenlerden biri olan 64 yaşındaki Naim Karadağ, rutin kontroller sırasında PSA değerinin yüksek çıkmasıyla tanı aldığını anlattı. Karadağ, gerekli incelemeler ve biyopsiler sonrasında robotik cerrahi uygulandığını ve erken evrede olduğu için başka tedaviye gerek kalmadığını söyledi: "Ameliyattan sonra PSA değeri sıfırlandı. Yani tamamen bu hastalıktan kurtulmuş oldu."

Karadağ, ailesel bir geçmişe işaret ederek "Babam da aynı yaştayken yakalanmıştı." dedi ve oğlunun tavsiyesiyle robotik cerrahi yöntemini tercih ettiklerini belirtti. Hastanın son sözleri şu oldu: "Elli yaşın üzerine çıkan herkese tavsiyem, kontrollerinizi aksatmayın."

Sonuç: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan robotik cerrahi, prostat kanseri dahil birçok cerrahi alanda etkin bir seçenek olarak sunuluyor. Erken tanı için düzenli PSA takibi ve rutin kontrollerin önemi vurgulanıyor.