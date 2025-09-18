Umut Mürare'nin 'Gazze'den Mektup' yayımlandı

Umut Mürare'nin Gazze'deki soykırımı konu alan 'Gazze'den Mektup' çalışması, iki kızını ve eşini kaybeden bir babanın dilinden yaşananları anlatıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:23
Umut Mürare'nin 'Gazze'den Mektup' yayımlandı

Umut Mürare'nin 'Gazze'den Mektup' yayımlandı

Sanatçı Umut Mürare'nin Gazze'de yaşanan soykırımı ele alan 'Gazze'den Mektup' adlı çalışması yayınlandı.

Eserin anlatısı

Çalışmada, iki kızını ve eşini kaybeden Filistinli bir babanın dilinden yazılmış şiir seslendiriliyor. Eser, yaşananların yalnızca bireysel bir acı olmadığını, aynı zamanda toplumsal soykırımın tanıklığını sunduğunu vurguluyor.

Sanatçının açıklaması

Sanatçı sosyal medya paylaşımında şunları yazdı: Bu mektup yalnızca bir babanın feryadı değil, toprağa gömülen çocukların sessiz çığlığıdır. Kalemimle onların acısını taşımak, notalarımla bu çığlığı büyütmek zorunda hissettim çünkü Gazze, hepimizin vicdanıdır.

Dinleyiciye çağrı ve erişim

Klasik bir şiirden öte bir ağıt, yakarış ve vicdan çağrısı niteliğindeki çalışma, dinleyicileri yaşananları 'kalpleriyle duymaya' davet ediyor. Çalışmaya https://youtu.be/PwZjNXPWJVc adresiyle sanatçının kişisel sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'ye Airline Economics'ten 3 Finansman Ödülü
2
Bayburt Spor Salonu Açıldı: Bakan Bak'tan '1 Milyon Yatak Kapasitesi' Vurgusu
3
ABD Anketi: Neredeyse Her İki Yetişkinden Biri İsrail'in Gazze Saldırılarında "Aşırıya Kaçtığını" Düşünüyor
4
Erzurum'da Ehliyetsiz 17 Yaşındaki Sürücüye 37 Bin Lira Ceza
5
Sındırgı'da Kalıcı Deprem Konutlarının Temeli Atıldı
6
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
7
ÖSYM: 28 Eylül 2025 HMGS ve İYÖS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)