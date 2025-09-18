Umut Mürare'nin 'Gazze'den Mektup' yayımlandı

Sanatçı Umut Mürare'nin Gazze'de yaşanan soykırımı ele alan 'Gazze'den Mektup' adlı çalışması yayınlandı.

Eserin anlatısı

Çalışmada, iki kızını ve eşini kaybeden Filistinli bir babanın dilinden yazılmış şiir seslendiriliyor. Eser, yaşananların yalnızca bireysel bir acı olmadığını, aynı zamanda toplumsal soykırımın tanıklığını sunduğunu vurguluyor.

Sanatçının açıklaması

Sanatçı sosyal medya paylaşımında şunları yazdı: Bu mektup yalnızca bir babanın feryadı değil, toprağa gömülen çocukların sessiz çığlığıdır. Kalemimle onların acısını taşımak, notalarımla bu çığlığı büyütmek zorunda hissettim çünkü Gazze, hepimizin vicdanıdır.

Dinleyiciye çağrı ve erişim

Klasik bir şiirden öte bir ağıt, yakarış ve vicdan çağrısı niteliğindeki çalışma, dinleyicileri yaşananları 'kalpleriyle duymaya' davet ediyor. Çalışmaya https://youtu.be/PwZjNXPWJVc adresiyle sanatçının kişisel sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.