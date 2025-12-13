Umut Tiyatrosu Muğla'da Madde Bağımlılığına Dikkat Çekti

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Muğla Şubesi iş birliğiyle sahnelenen ‘Umut’ adlı tiyatro oyunu, bağımlı bir bireyin yaşam mücadelesini ele alarak Fethiye, Menteşe ve Bodrum'da izleyicilerle buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede kültür ve sanatın gücünü kullanarak gençler ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilay Muğla Şubesi iş birliğiyle sahnelenen 'Umut' tiyatrosu geniş kitlelerle buluştu.

Turne ve Gösterimler

Oyun, 10 Aralıkta Fethiye'de lise öğrencilerine, 11 Aralıkta Menteşe'de yetişkinlere, 12 Aralıkta ise Bodrum'da lise öğrencilerine yönelik olarak sahnelendi. Gerçek yaşamdan kesitler sunan oyun, izleyicilere madde bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini çarpıcı bir şekilde aktardı.

Sanatçı ve Kurumların Mesajı

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Devran Şanlı, "Yeşilay ile birlikte madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Umut’ adlı tiyatro oyunumuzu sahneliyoruz. Oyun yalnızca bir kurgu değil, gerçek hayattan kesitler barındırıyor. Yeşilay vesilesiyle Muğla’ya geldik ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile tanıştık. Oyunumuzu sahnelememiz için bizlere büyük destek sağladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, "Yeşilay olarak bağımlılığı nasıl anlatabiliriz diye düşündüğümüzde, bunu bir tiyatro oyunu aracılığıyla anlatmaya karar verdik. Yaşanmış bir olaydan yola çıkan ve bağımlı bir bireyin hayatını konu alan Umut adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturuyoruz. Amacımız bağımlılık sektörüne karşı gençlerimizi bilinçlendirmek, hedefimiz ise bağımsız bir gençlik oluşturmak. Muğla Valiliğimizin himayesinde, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle bu oyunu gençlerle buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bağımlılık, özellikle gençlerimizi tehdit eden ve toplumun geleceğini doğrudan etkileyen çok önemli bir sorun. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bu mücadeleyi önleyici ve bilinçlendirici çalışmalarla yürütmeyi önemsiyoruz. Kültür ve sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü kullanarak toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz. Yeşilay ile iş birliği içerisinde sahnelenen Umut tiyatro oyunu da bu anlayışın bir parçasıdır. Gençlerimize, ailelerimize ve çalışanlarımıza madde bağımlılığının yol açtığı sorunları anlatan bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE YEŞİLAY MUĞLA ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİNDE SAHNELENEN, BAĞIMLI BİR BİREYİN YAŞAM MÜCADELESİNİ KONU ALAN ‘UMUT’ ADLI TİYATRO OYUNU; FETHİYE, MENTEŞE VE BODRUM’DA İZLEYİCİLERLE BULUŞARAK MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURDU.