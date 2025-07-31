DOLAR
40,59 0%
EURO
46,43 -0,11%
ALTIN
4.309,67 -0,92%
BITCOIN
4.816.039,1 -1,35%

Umut Tüneli'nin 32. Yıl Dönümü: Saraybosna'da Anma Etkinliği

Bosna Hersek'teki Umut Tüneli'nin açılışının 32. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Tünel, savaş sırasında özgürlüğün sembolü oldu.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 15:56
Umut Tüneli'nin 32. Yıl Dönümü: Saraybosna'da Anma Etkinliği

32 Yılı Geride Bırakan Umut Tüneli

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında süren savaşın sembollerinden biri olan Umut Tüneli, açılışının 32. yıl dönümünde anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Saraybosna'nın kuşatma altında olduğu dönemde, dünyaya açılan tek kapı olarak bilinen bu tünelin önemi, düzenlenen anma etkinliğinde bir kez daha vurgulandı.

Açık Kapı Günleri

32 yıl önce faaliyete geçen Umut Tüneli'nin yıl dönümü kapsamında yapılan "açık kapı günleri" etkinliği, yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere, Saraybosna'nın kuşatma süresince yaşadığı zorluklar ve tünelin kazı süreci hakkında bilgilendirici sergiler sunuldu. 30 Temmuz 1993'te tamamlanan bu tünel, savaş sırasında yaklaşık 300 bin insanın hayatını kurtardı.

Tünelin Önemi ve Mirası

Saraybosna'nın Havaalanı'nın altında uzanan yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Umut Tüneli, yalnızca askeri malzeme ve silah sevkiyatı için değil, aynı zamanda yiyecek, mazot, ilaç ve yaralı nakli için de kullanıldı. Bu koşullar altında, tünel, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç tarafından da aktif şekilde kullanıldı. Tünel, tahta bloklarla desteklenmiş yapılandırmasıyla günümüze kadar gelmiştir.

Umut Tüneli, sadece bir geçit olmanın ötesinde, Saraybosnalılar için özgürlüğün ve direnişin sembolü haline gelmiştir. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi, tünelin tarihi ve kültürel önemini pekiştiriyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı olarak bilinen "Umut Tüneli"nin faaliyete geçmesinin 32'nci yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Başkent Saraybosna'da 32 yıl önce faaliyete giren "Umut Tüneli"nin açılış yıl dönümü vesilesiyle "açık kapı günleri" etkinliği yapıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya...

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı olarak bilinen "Umut Tüneli"nin faaliyete geçmesinin 32'nci yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Başkent Saraybosna'da 32 yıl önce faaliyete giren "Umut Tüneli"nin açılış yıl dönümü vesilesiyle "açık kapı günleri" etkinliği yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor
2
Uzlaştırma Yöntemi ile 1.7 Milyondan Fazla Dosyada Çözüm Sağlandı
3
Uysal'dan Babacan'a Ziyaret: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Konuşuldu
4
Konya'dan Filistin'e Destek: Öğrencilerden Anlamlı Açıklama
5
Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor
6
ABD'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç İçin Cenaze Namazı Kılındı
7
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam