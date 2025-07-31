Umut Tüneli'nin 32. Yıl Dönümü: Saraybosna'da Anma Etkinliği

32 Yılı Geride Bırakan Umut Tüneli

Bosna Hersek'te, 1992-1995 yılları arasında süren savaşın sembollerinden biri olan Umut Tüneli, açılışının 32. yıl dönümünde anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Saraybosna'nın kuşatma altında olduğu dönemde, dünyaya açılan tek kapı olarak bilinen bu tünelin önemi, düzenlenen anma etkinliğinde bir kez daha vurgulandı.

Açık Kapı Günleri

32 yıl önce faaliyete geçen Umut Tüneli'nin yıl dönümü kapsamında yapılan "açık kapı günleri" etkinliği, yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere, Saraybosna'nın kuşatma süresince yaşadığı zorluklar ve tünelin kazı süreci hakkında bilgilendirici sergiler sunuldu. 30 Temmuz 1993'te tamamlanan bu tünel, savaş sırasında yaklaşık 300 bin insanın hayatını kurtardı.

Tünelin Önemi ve Mirası

Saraybosna'nın Havaalanı'nın altında uzanan yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Umut Tüneli, yalnızca askeri malzeme ve silah sevkiyatı için değil, aynı zamanda yiyecek, mazot, ilaç ve yaralı nakli için de kullanıldı. Bu koşullar altında, tünel, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç tarafından da aktif şekilde kullanıldı. Tünel, tahta bloklarla desteklenmiş yapılandırmasıyla günümüze kadar gelmiştir.

Umut Tüneli, sadece bir geçit olmanın ötesinde, Saraybosnalılar için özgürlüğün ve direnişin sembolü haline gelmiştir. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi, tünelin tarihi ve kültürel önemini pekiştiriyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı olarak bilinen "Umut Tüneli"nin faaliyete geçmesinin 32'nci yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Başkent Saraybosna'da 32 yıl önce faaliyete giren "Umut Tüneli"nin açılış yıl dönümü vesilesiyle "açık kapı günleri" etkinliği yapıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'nın "dünyaya açılan" tek kapısı olarak bilinen "Umut Tüneli"nin faaliyete geçmesinin 32'nci yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi. Başkent Saraybosna'da 32 yıl önce faaliyete giren "Umut Tüneli"nin açılış yıl dönümü vesilesiyle "açık kapı günleri" etkinliği yapıldı.