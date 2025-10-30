UNESCO 43. Genel Konferansı Semerkant'ta Başladı — 194 Ülkeden 5 Binden Fazla Katılımcı

UNESCO 43. Genel Konferansı Semerkant'ta başladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde resmen açıldı. Üç bin yıllık geçmişi ve 100'den fazla tarihi eserle öne çıkan kentte düzenlenen açılış, "İpek Yolu Semerkant" turizm merkezindeki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile birlikte Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini dahil çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, bakan, uluslararası kuruluş yöneticileri ve sivil toplum temsilcileri hazır bulundu.

Mirziyoyev: "Çabalarımızı her zamankinden daha fazla birleştirmeliyiz"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Şevket Mirziyoyev, Semerkant'ın medeniyetlerin kavşağı olarak 43. Genel Konferans'a ev sahipliği yapmasının önemine vurgu yaptı. Mirziyoyev, Paris dışındaki ilk ev sahipliğinin Özbekistan'da yürütülen reformlara duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, dünya sahnesinde artan jeopolitik gerilimlerin ve askeri çatışmaların tarihi varlıkları ve kültürel mirası olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca dijital kaynaklara erişim ve teknoloji kullanımındaki eşitsizliklerin fırsat ve refah uçurumunu derinleştirdiğine dikkat çekti ve "UNESCO'nun temel görevlerini eksiksiz yerine getirmek için çabalarımızı her zamankinden daha fazla birleştirmemiz gerekiyor" dedi. Mirziyoyev, Özbekistan'ın doğu-batı, kuzey-güney arasında bir uyum köprüsü olmaya hazır olduğunu vurguladı.

Konferans programı ve beklentiler

13 Kasım'a kadar sürecek olan ve 194 ülkeden 5 binden fazla yetkili ile akademisyenin katıldığı konferansta, UNESCO'nun eğitim, bilim, kültürel miras ve dijital dönüşüm başta olmak üzere ana gündem maddeleri ele alınacak. Ayrıca iklim değişikliği, gençlerin eğitime erişimi ve kültürel çeşitliliğin korunması gibi küresel sorunlara yönelik çözüm arayışları tartışılacak.

Genel Konferans takvimi içinde 14. UNESCO Gençlik Forumu, UNESCO Ulusal Komisyonlarının 12. Bölgeselerarası Toplantısı ve "Semerkant-3000 Yıllık Tarihi Miras" başlıklı bilimsel konferans gibi yan etkinlikler düzenlenecek.

Konferans kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesi önerisine ilişkin karar taslağının kabul edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

