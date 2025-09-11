UNICEF: Gazze'de Her 5 Çocuktan 1'i Akut Yetersiz Besleniyor

UNICEF: Gazze'de Her 5 Çocuktan 1'i Akut Yetersiz Beslenme Sorunu Yaşıyor

Artan saldırılar ve kısıtlı hizmetler çocukları daha savunmasız bıraktı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze kentinde İsrail'in saldırılarının arttığı dönemde çocuklarda akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleştiğini bildirdi. Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kentteki tarama sonuçlarına dikkat çekildi.

Açıklamaya göre yapılan taramalar, her 5 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını gösterdi. UNICEF durumu "endişe verici bir hızla kötüleşmeye devam ediyor" şeklinde tanımladı.

Gazze kentinde yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların oranı Temmuz'da yüzde 16 iken Ağustos'ta yüzde 19 oldu. Gazze genelinde ise akut beslenme oranı Temmuz'da yüzde 8,3 iken Ağustos'ta 13,5'e yükseldi.

Tedavi için hastaneye kaldırılan çocuklar arasında en ölümcül durum olan "şiddetli akut yetersiz beslenme" oranı, açıklamada belirtildiği üzere 6 ay önce yüzde 12 iken Ağustos itibarıyla yüzde 23'e çıktı.

Açıklama, İsrail'in zorla yer değiştirme emirleri ve artan saldırılar nedeniyle Temmuz'a kıyasla Ağustos'ta daha az çocuğun tarandığını vurguladı. Son rakamlar Gazze genelinde 12 bin 800 çocuğun akut yetersiz beslendiğini gösteriyor.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze kentindeki askeri tırmanış nedeniyle yaklaşık bir düzine beslenme merkezinin kapanmak zorunda kaldığını ve bunun çocukları daha da savunmasız hale getirdiğini söyledi.

"Gazze kentinde ve Gazze genelinde beslenme hizmetleri korunmalıdır. Hiçbir çocuk yetersiz beslenmeden mustarip olmamalıdır." şeklindeki çağrısıyla Russell, acil koruma ve hizmet erişimi ihtiyacını vurguladı.