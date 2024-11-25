UNICEF: Haiti'deki Silahlı Çeteler 2023'te Çocukları Hedef Almayı Artırdı

UNICEF'in Korkutucu Raporu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Haiti'de çeteler tarafından silah altına alınan çocukların sayısının 2023'te yüzde 70 arttığını duyurdu. Rapora göre, Haiti'deki tüm çete üyelerinin yüzde 30 ila yüzde 50'si çocuklardan oluşuyor.

Endişe Verici Durum

UNICEF'in Haiti temsilcisi Geeta Narayan, bu durumu çok endişe verici bulduğunu belirterek, genç erkeklerin tehdit edilmeden muhbir olarak kullanıldığını ifade etti. Narayan, bazı çocuklara silah verildiğini ve saldırılara katılmaya zorlandıklarını vurguladı. Kız çocuklarının ise yemek pişirme ve temizlik yapmaya zorlandığını, çete üyeleri için sözde 'eş' olarak kullanıldığını dile getirdi.

Aşırı Yoksulluk ve Çaresizlik

Aşırı yoksulluğun aileleri çaresiz bıraktığını söyleyen Narayan, çocukların çeteye katılmayı reddetmeleri durumunda genellikle silahlı kişiler tarafından tehdit edildiğini veya kaçırıldığını belirtti. Ayrıca, çetelerin Haiti ile sınır paylaşan Dominik Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildikten sonra ailelerinden ayrılan çocukları avladıkları ifade edildi.

Cinsel Şiddet ve Silahlı Çeteler

Haiti'deki çeteler, cinsel şiddeti sıklıkla kullanarak korku salıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, yeni katılanlara "farklı arkadaşlar satın almaları" için para verildiğini ve çatışmalara katılanların, öldürme eylemi gerçekleştirdikleri takdirde terfi ettirildiğini duyurdu. Öte yandan, birçok okulun kapalı olması çocukların daha savunmasız hale gelmesine neden oldu.

Artan Şiddet ve Ölü Sayısı

Yıllardır birçok krizle boğuşan Haiti'de, bu yıl silahlı çetelerin saldırılarında 3 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Başkentte çetelerin kontrol ettiği bölgeler genişlerken, yaşanan şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin istifasına ve yeni siyasi belirsizliklere yol açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.