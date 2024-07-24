UNICEF'in Gazze'deki Korkunç İnsani Durum Raporu

UNICEF: Gazze Şeridi'ndeki İnsani Durum Korkunç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarının insani durumu felaketin üstüne çıkardığını belirtti.

Dehşetle Yüzleşen Aileler

Russell, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aileler her hafta yeni bir dehşetle yüz yüze kalıyor. Eğitim kurumlarına yapılan saldırılar da devam ediyor," dedi.

Sürekli Yer Değiştiren Aileler

Şiddet olaylarından kaçan ailelerin sürekli yer değiştirerek hayatta kalma mücadelesi verdiğine vurgu yapan Russell, durumun aciliyetini dile getirdi.

Çocukların Sağlığı Tehlikede

Önceden yaralanmış çocukların tekrar yaralandığını ifade eden Russell, "Kaynakların yokluğunda doktorlar ve hemşireler yaşam kurtarmak için savaşıyor. Binlerce çocuk hasta, aç, yaralı ya da ailesinden ayrı durumda," şeklinde uyardı.

UNICEF Araçlarına Saldırı

Rusell, "UNICEF aracımız kontrol noktası yakınında açıkça işaretlenmiş haldeyken hedef alındı. İnsanların yardım alabilmesi için güvenli bir ortam sağlanması gerekiyor," dedi.

Ölü Sayısı ve Yardım Görevlileri Üzerindeki Baskı

Gazze Şeridi'nde insanların yiyecekten mahrum bırakıldığını ve ticaretin çöküş yaşadığını belirten Russell, "Şu ana kadar en az 278 yardım görevlisi hayatını kaybetti. Diğerleri de tehlike altına alındı ya da çalışmaları engellendi," şeklinde konuştu.

Ateşkes ve Çatışma Çağrısı

Russell, güvenlik durumunun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Acil ve sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç var. Tüm tarafları uluslararası insancıl hukukuna saygı göstermeye çağırıyoruz," dedi.

7 Ekim 2023 Ortak Çatışmalar

Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e büyük bir saldırı düzenledi. Bu tarihten itibaren Gazze'deki saldırılarda 39 bin 145 Filistinli yaşamını yitirdi. Öte yandan, İsrail ordusu 683 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmaların ortasında hâlâ binlerce sivil kayıpları bekliyor.